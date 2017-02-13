Президентом Туркменістану знову став Бердимухамедов

Глава Туркменістану набрав понад 97% голосів виборців.

Бердимухамедов буде керувати Туркменістаном ще кілька років Eurosport

Підсумкова явка на виборах президента Туркменістану, які пройшли в неділю, 12 лютого, склала 97,27% виборців.

Бердимухамедов став президентом у 2007 році, потім переобирався в 2012 році.

За період свого президентства Бердимухамедов став одним з найбільш жорстких автократичних лідерів на пострадянському просторі. Володіючи великими повноваженнями, він також є прем'єр-міністром і головнокомандуючим в країні, яка займає четверте місце в світі за запасами природного газу.

Як пише оглядач DT.UA Володимир Кравченко, в Туркменістані, який офіційно проголосив "епоху всемогутності і щастя", все вирішує одна людина — президент Гурбангули Бердимухаммедов, який особисто схвалює всі великі контракти і будь-який великий платіж Центробанку за межі країни.

Детальніше про важливість Туркменістану для економіки і зовнішньої політики України читайте в статті Володимира Кравченка "Країна Аркадага Туркменістан переживає "епоху щастя" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".