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Президент Молдови зустрівся з лідером сепаратистів Придністров'я

4 січня в 20:42

Зустріч відбулася в місті Бендери, яке знаходиться під контролем ПМР.

Додон Красносельский
Додон зустрівся з главою невизнаної ПМР
Президент Молдови Ігор Додон і глава невизнаної "Придестровско-Молдавської республіки" Вадим Красносельський у середу, 4 січня, провели зустріч у місті Бендери, яке контролюється сепаратистами ПМР.

Зустріч керівників Молдови і ПМР стала першою за вісім років, повідомили в прес-службі президента Молдови.

"Президент Республіки Молдова Ігор Додон відзначив, що вперше з 2008 року відбулася така зустріч. Глава держави висловив сподівання, що в нинішньому році поступово вирішуватимуться питання, що накопичилися, і проблеми", – сказано в повідомленні.

Додон і Красносельський привітали один одного з перемогою на виборах. Президент Молдови висловив надію на поліпшення відносин між Кишиневом і Тирасполем у 2017 році.

Глава ПМР, в свою чергу, назвав зустріч "хорошим початком для співпраці у вирішенні конкретних питань, що стосуються простих громадян по обидва боки Дністра". Сторони обговорили низку питань у сфері утворення, реєстрації автотранспорту, зв'язку, пересування громадян тощо.

Планується, що найближчим часом відбудеться ще одна аналогічна зустріч.

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Нагадаємо, 18 листопада ЦВК Молдови повідомив про перемогу лідера проросійської Партії соціалістів Ігоря Додона на виборах президента з результатом 52,27%. За його конкурента, єдиного кандидата від правих партій Майю Санду проголосували 47,7% виборців.

Під час виборчої кампанії Додон заявляв про необхідність політичного врегулювання придністровського питання.

Як заявив Додон, всі угоди Молдови в рамках співпраці з Європейським Союзом залишаться в силі. У той же час, новообраний президент повідомив про намір підписати меморандум про співпрацю з Євразійським економічним співтовариством – структури, створеної для формування Митного союзу та Єдиного економічного простору Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Вірменії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Додон Молдова Придністров'я ПМР
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