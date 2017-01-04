Президент Молдови зустрівся з лідером сепаратистів Придністров'я

Зустріч відбулася в місті Бендери, яке знаходиться під контролем ПМР.

Додон зустрівся з главою невизнаної ПМР

Президент Молдовиі глава невизнаної "Придестровско-Молдавської республіки" Вадим Красносельський у середу, 4 січня, провели зустріч у місті Бендери, яке контролюється сепаратистами ПМР.

Зустріч керівників Молдови і ПМР стала першою за вісім років, повідомили в прес-службі президента Молдови.

"Президент Республіки Молдова Ігор Додон відзначив, що вперше з 2008 року відбулася така зустріч. Глава держави висловив сподівання, що в нинішньому році поступово вирішуватимуться питання, що накопичилися, і проблеми", – сказано в повідомленні.

Додон і Красносельський привітали один одного з перемогою на виборах. Президент Молдови висловив надію на поліпшення відносин між Кишиневом і Тирасполем у 2017 році.

Глава ПМР, в свою чергу, назвав зустріч "хорошим початком для співпраці у вирішенні конкретних питань, що стосуються простих громадян по обидва боки Дністра". Сторони обговорили низку питань у сфері утворення, реєстрації автотранспорту, зв'язку, пересування громадян тощо.

Планується, що найближчим часом відбудеться ще одна аналогічна зустріч.

Нагадаємо, 18 листопада ЦВК Молдови повідомив про перемогу лідера проросійської Партії соціалістів Ігоря Додона на виборах президента з результатом 52,27%. За його конкурента, єдиного кандидата від правих партій Майю Санду проголосували 47,7% виборців.

Під час виборчої кампанії Додон заявляв про необхідність політичного врегулювання придністровського питання.

Як заявив Додон, всі угоди Молдови в рамках співпраці з Європейським Союзом залишаться в силі. У той же час, новообраний президент повідомив про намір підписати меморандум про співпрацю з Євразійським економічним співтовариством – структури, створеної для формування Митного союзу та Єдиного економічного простору Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Вірменії.