Прем'єр Канади слідом за Меркель і Олландом передумав їхати в Давос

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Замість цього Трюдо буде подорожувати по власній країні.

Трюдо готувався відвідати форум в Давосі, але передумав взагалі їхати на форум. russianweek.ca

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив, що замість Всесвітнього економічного форуму в Давосі йому краще вирушити в тур по власній країні і зустрітися виборцями.

Тому, як повідомляє "Укрінформ", він скасував свою участь в цьогорічній зустрічі в швейцарському місті. Водночас, в Онтаріо зауважили, що Канаду в Давосі буде представляти поважна делегація, в яку увійдуть кілька міністрів федерального уряду.

Минулого року Джастін Трюдо брав участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. А в грудні в його офісі оголосили про підготовку прем'єр-міністра Канади до візиту і на цьогорічну зустріч. Однак, Трюдо змінив плани. Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд теж не поїдуть в Давос.

Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться 17-20 січня 2017 року. У його роботі візьмуть участь глави більше ніж 50 держав і урядів, керівники великих корпорацій.