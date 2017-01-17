Прем'єр Британії повідомила про вихід країни із загального ринку ЄС

Залишаючись в загальноєвропейському ринку, країна фактично зберігає і членство в ЄС, вважає політик.

Тереза Мей пообіцяла домагатися максимально вільних умов торгівлі Британії з країнами Європи після виходу зі складу ЄС Number 10/Flickr

Прем'єр-міністр Великої Британіїповідомила про вихід країни із загального європейського ринку. За словами політика, якщо Велика Британія не вийде з загальноєвропейського ринку, це означатиме, що вона фактично не вийшла і з ЄС.

Під час свого програмного виступу в Брюсселі Мей, тим не менш, пообіцяла домагатися найбільшого доступу Великої Британії до європейського ринку після Brexit.

За словами політика, у парламенту країни буде можливість провести слухання і схвалити остаточну угоду між Британією та Євросоюзом.

Мей також підкреслила той факт, що Лондон продовжить підтримувати зовнішньополітичні пріоритети Брюсселя навіть після виходу країни зі складу ЄС. Зокрема, режим санкцій щодо Росії за її дії на сході України і анексію Криму.

"Ми залишаємо Євросоюз, але не залишаємо Європу", - зазначила Тереза Мей.

Також прем'єр-міністр пообіцяла припинити "величезні внески" в ЄС. Серед інших пріоритетів переговорів Британії та ЄС вона назвала:

- Остаточне затвердження угоди по Brexit двома палатами парламенту країни;

- Роботу уряду над збереженням спільної зони пересування між Великою Британією і Ірландською Республікою;

- Роботу міністрів, спрямовану на підтримку "найбільш вільної" торгівлі Британії з країнами ЄС;

- Митну угоду з ЄС, хоча в даний час чітка позиція з цього питання у політика відсутня.

Крім того, Мей пообіцяла, що "громадянам ЄС в Британії будуть раді навіть після "Брексита"".

Нагадаємо, що прихильники так званого Brexit перемогли у Великій Британії за результатами референдуму про збереження членства країни в Євросоюзі. Так, за вихід з ЄС проголосували 51,9, тоді як за збереження членства – 48,1%. При цьому Шотландія, Північна Ірландія і Гібралтар проголосували за те, щоб залишатися в ЄС.

У 2014-му на референдумі про незалежність 55% проголосували за те, щоб залишитися в складі Великобританії. 45% підтримали незалежність Шотландії.

Раніше видання Financial Times писало, що Мей взяла курс на відмову Британії від єдиного ринку ЄС. Мей сказала, що вона хоче дати британським компаніям максимальну свободу торгівлі та доступ до єдиного ринку, але не ціною вільного переміщення або підпорядкування суддям у Люксембурзі.