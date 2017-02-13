Потужний вибух у Пакистані забрав життя не менше десяти осіб

Ще 30 осіб поранено.

Під час теракту в Пакистані загинуло не менше десяти людей Wikimedia commons

В пакистанському місті Лахора стався потужний вибух , внаслідок якого щонайменше 10 людей загинули, ще 30 отримали пошкодження. У поліції припускають, що причиною вибуху став терорист-смертник, проте наразі проводиться розслідування, повідомляє Reuters

Вибух стався під час демонстрації пакистанських фармацевтів. Відповідальність за теракт взяло на себе місцеве відділення Талібану. Крім того, угрупування заявило про свою відповідальність і за минулорічний теракт під час Пасхи, жертвами якого стали більше 70 людей.

Раніше повідомлялося, що 10 січня. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

В результаті вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також ряд високопоставлених чиновників і громадяни ОАЕ.