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Потужний вибух у Пакистані забрав життя не менше десяти осіб

13 лютого в 17:09

Ще 30 осіб поранено.

Пакистан
Під час теракту в Пакистані загинуло не менше десяти людей
Wikimedia commons
В пакистанському місті Лахора стався потужний вибух, внаслідок якого щонайменше 10 людей загинули, ще 30 отримали пошкодження. У поліції припускають, що причиною вибуху став терорист-смертник, проте наразі проводиться розслідування, повідомляє Reuters.

Вибух стався під час демонстрації пакистанських фармацевтів. Відповідальність за теракт взяло на себе місцеве відділення Талібану. Крім того, угрупування заявило про свою відповідальність і за минулорічний теракт під час Пасхи, жертвами якого стали більше 70 людей.

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Раніше повідомлялося, що 10 січня в столиці Афганістану прогримів вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

В результаті вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також ряд високопоставлених чиновників і громадяни ОАЕ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух теракт Пакистан терорист
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