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Потенційний директор ЦРУ Помпео назвав Росію загрозою Європі

12 січня в 22:02

При цьому Кремль не діє відносно "Ісламської держави".

Майк Помпео
За словами кандидата на посаду глави ЦРУ, Росія «агресивно самостверджується" за рахунок України
Lenta.ru
Кандидат на посаду директора ЦРУ Майк Помпео, висунутий обраним президентом США Дональдом Трампом, заявив, що Росія "агресивно самостверджується" шляхом вторгнення в Україну і окупацію частини її територій.

Як заявив Помпео на сенатських слуханнях у четвер, 12 січня, агресивна політика Кремля є загрозою для Європи. При цьому Москва не робить нічого для боротьби проти терористичної організації "Ісламська держава", передає Reuters.

Говорячи про російські кібератаки проти США, кандидат в директори ЦРУ висловив упевненість, що вони були вчинені за розпорядженням вищого керівництва РФ.

Крім Росії, проблеми США створюють Іран, який проводить "підривну політику" і Китай, що створює "реальну напруженість".

При цьому Помпео нагадав, що зовнішню політику США визначають Білий дім і Державний департамент, а не ЦРУ. Тим не менш, важливо, щоб спецслужба оперативно надавала керівництву країни точні розвіддані про дії, в тому числі, Росії.

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Раніше повідомлялося, що переміг на виборах президента США Дональд Трамп повідомив, що після вступу на посаду планує призначити конгресмена-республіканця Майка Помпео директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Детальніше про кадрову політику Трампа та склад його майбутньої адміністрації читайте в матеріалі Олега Белоколоса й Олександра Хари "Новий кабінет Трампа: командна стратегія або какофонія впливів?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп ЦРУ Помпео Сенат США
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