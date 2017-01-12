Потенційний директор ЦРУ Помпео назвав Росію загрозою Європі

При цьому Кремль не діє відносно "Ісламської держави".
Як заявив Помпео на сенатських слуханнях у четвер, 12 січня, агресивна політика Кремля є загрозою для Європи. При цьому Москва не робить нічого для боротьби проти терористичної організації "Ісламська держава", передає Reuters.
Говорячи про російські кібератаки проти США, кандидат в директори ЦРУ висловив упевненість, що вони були вчинені за розпорядженням вищого керівництва РФ.
Крім Росії, проблеми США створюють Іран, який проводить "підривну політику" і Китай, що створює "реальну напруженість".
При цьому Помпео нагадав, що зовнішню політику США визначають Білий дім і Державний департамент, а не ЦРУ. Тим не менш, важливо, щоб спецслужба оперативно надавала керівництву країни точні розвіддані про дії, в тому числі, Росії.
Раніше повідомлялося, що переміг на виборах президента США Дональд Трамп повідомив, що після вступу на посаду планує призначити конгресмена-республіканця Майка Помпео директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
Детальніше про кадрову політику Трампа та склад його майбутньої адміністрації читайте в матеріалі Олега Белоколоса й Олександра Хари "Новий кабінет Трампа: командна стратегія або какофонія впливів?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA