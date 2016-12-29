Посольство РФ в Сирії знову обстріляли

Це вже третій обстріл посольства за останні два дні.

Посольство Росії в Сирії піддається регулярним обстрілу news.cn

У другій половині дня територію посольства Росії в Дамаску обстріляли з міномета, повідомляється на сайті російського МЗС.

За даними відомства, обстріл стався зі сторони району, контрольованого бойовиками в передмісті столиці. Внаслідок обстрілу на територію посольства потрапила міна.

"Її вибух завдав незначний матеріальний збиток. Постраждалих немає", – заявив спеціальний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, обстріл є "спробою екстремістів зірвати зусилля із забезпечення режиму припинення бойових дій на території Сирії".

У середу 28 грудня посольство Росії в Сирії обстрілювали двічі.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у четвер на зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ Сергієм Шойгу і Сергієм Лавровим повідомив про досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Сирії.

Шойгу повідомив, що режим припинення вогню в Сирії почне діяти опівночі 30 грудня.