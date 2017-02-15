Посол Арабських Еміратів загинув в результаті теракту в Афганістані

"Талібан" заперечує проведення бомбардувань.
"З глибоким сумом ми сумуємо про мученика нації. Праведний син Джума Мохаммед Абдулла аль-Каабі віддала свою чисту душу заради людства", - йдеться в повідомленні, передає Al Jazeera.
Терористичний рух "Талібан", яке звинувачують в обстрілі, заперечує проведення бомбардувань.
Раніше повідомлялося, що в пакистанському місті Лахора стався потужний вибух, внаслідок якого щонайменше 10 чоловік загинули, ще 30 отримали поранення. У поліції припускають, що причиною вибуху став терорист-смертник.DT.UA