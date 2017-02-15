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Посол Арабських Еміратів загинув в результаті теракту в Афганістані

15 лютого в 14:04

"Талібан" заперечує проведення бомбардувань.

Флаг ОАЭ
Посол ОАЕ в Афганістані помер від отриманих в результаті теракту травм
Посол Об'єднаних Арабських Еміратів в Афганістані Джума Мохаммед Абдулла аль-Каабі помер сьогодні, 15 лютого, від поранень, отриманих в результаті січневого теракту в Кандагарі, повідомили в МЗС ОАЕ.

"З глибоким сумом ми сумуємо про мученика нації. Праведний син Джума Мохаммед Абдулла аль-Каабі віддала свою чисту душу заради людства", - йдеться в повідомленні, передає Al Jazeera.

Терористичний рух "Талібан", яке звинувачують в обстрілі, заперечує проведення бомбардувань.

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Раніше повідомлялося, що в пакистанському місті Лахора стався потужний вибух, внаслідок якого щонайменше 10 чоловік загинули, ще 30 отримали поранення. У поліції припускають, що причиною вибуху став терорист-смертник.

За матеріалами: DT.UA
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