Посол Арабських Еміратів загинув в результаті теракту в Афганістані

"Талібан" заперечує проведення бомбардувань.

Посол ОАЕ в Афганістані помер від отриманих в результаті теракту травм

Посол Об'єднаних Арабських Еміратів в Афганістані Джума Мохаммед Абдулла аль-Каабі помер сьогодні, 15 лютого, від поранень, отриманих в результаті січневогов Кандагарі, повідомили в МЗС ОАЕ.

"З глибоким сумом ми сумуємо про мученика нації. Праведний син Джума Мохаммед Абдулла аль-Каабі віддала свою чисту душу заради людства", - йдеться в повідомленні, передає Al Jazeera.

Терористичний рух "Талібан", яке звинувачують в обстрілі, заперечує проведення бомбардувань.

Раніше повідомлялося, що в пакистанському місті Лахора стався потужний вибух, внаслідок якого щонайменше 10 чоловік загинули, ще 30 отримали поранення. У поліції припускають, що причиною вибуху став терорист-смертник.