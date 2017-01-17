Порошенко прибув до швейцарського Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі

Президент України виступить з промовою та проведе декілька двосторонніх зустрічей з главами держав і урядів.

Порошенко виступить з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Flickr/Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії для участі у 47 щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, президент виступить з промовою в ході сесії "Рух на Схід: посилення європейського сусідства", візьме участь у засіданні світових економічних лідерів "Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі", а також в дебатах "Новий договір для Європи".

У ході роботи Форуму Президент України проведе серію двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій та світовими інвесторами.

Нагадаємо, В Давосі (Швейцарія) сьогодні, 17 січня, почнуться заходи в рамках 47-го Всесвітнього економічного форуму, який прийме рекордну кількість учасників – близько трьох тисяч осіб. Серед них кілька десятків президентів та керівників урядів, глави міжнародних організацій та відомі бізнесмени і громадські діячі.