Поблизу північноафриканського узбережжя, неподалік від міста Ез-Завія в Лівії, перекинувся човен з мігрантами. Організація Червоного Півмісяця в північній Африці і на Близькому Сході повідомляє про 74 загиблих внаслідок катастрофи.

"Лівія: знову трагедія. Червоний Півмісяць дістав тіла 74 людей з човна, який викинуло на берег неподалік від Ез-Завії", – повідомляє організація у своєму акаунті в Twitter.

#Libya: Tragedy again today as #RedCrescent recover bodies of 74 people from a boat washed ashore near #Zawiya#StopIndifference #migration pic.twitter.com/YarPI5mYEG