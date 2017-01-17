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Помер останній за астронавтів, що побував на Місяці

17 січня в 03:29

Юджин Сернан тричі побував у космосі, на Місяці – один раз.

Луна МКС
На Землі не залишилося людей, що побували на Місяці
У США у віці 82 років помер астронавт, який був останнім з людей, що побували на Місяці. На супутнику Землі Юджин Сернан був в 172 році, як пілот місячного модуля "Аполлон-17"

Юджин Сернан був одинадцятою і останью на даний момент людиною, що побувала на Місяці, після 1972 року люди на нього не висаджувалися, повідомляє NASA.

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Як повідомлялося, першою людиною, що висадилася на Місяць у 1969 році став американський астронавт Ніл Армстронг, він також помер у віці 82 років, але в 2012 році.

За матеріалами: DT.UA
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