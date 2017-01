Помер останній за астронавтів, що побував на Місяці

У США у віці 82 років помер астронавт, який був останнім з людей, що побували на Місяці . На супутнику Землі Юджин Сернан був в 172 році, як пілот місячного модуля "Аполлон-17"

Юджин Сернан був одинадцятою і останью на даний момент людиною, що побувала на Місяці, після 1972 року люди на нього не висаджувалися, повідомляє NASA.

Gene Cernan, the last man to walk on the moon, passed away today. We reflect on his life and legacy: https://t.co/U0HrTZo0iX pic.twitter.com/JtgCCQImrM