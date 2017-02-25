Польща має намір побудувати судноплавний канал через Балтійську косу

Канал довжиною 1,3 кілометра з'єднає Калінінградський затоку і Гданську бухту.
Відповідний закон підтримав Сейм Польщі, тепер справа за сенатом, повідомляє РИА "Новости".
Будівництво каналу довжиною 1,3 кілометра і глибиною п'ять метрів дозволить заходити в польський порт Ельблонг суднам морських параметрів. Вартість проекту оцінюється в 880 мільйонів злотих. Будівництво має розпочатися в 2018 році і розрахована на четоре року.
Уряд Польщі вже заявляло, що ця інвестиція необхідна для забезпечення обороноздатності і безпеки держави. Заступник голови міністерства морського господарства Гжегож Вітковський зазначав, що будівництво каналу буде корисним не тільки для Ельблонга, але і для східних сусідів Польщі.
"Порт в Ельблонзі після створення судноплавного каналу стане п'ятим морським портом в Польщі після Щецина, Свіноуйсьце, Гдині та Гданська. Ми всі отримаємо від цього вигоду. Якщо Російська Федерація захоче, теж отримає вигоду", — сказав заступник міністра.
Балтійська коса - вузька смужка суші , що відокремлює Калінінградський затоку від основної частини Гданської затоки. Довжина коси — 65 км (із яких 35 км на північному сході належать Росії (Калінінградська область), решта — Польщі), ширина — 300-1800 м в середній і південній частинах і 8-9 км у північній. Вкрита піщаними пляжами і частково залісненими дюнами. Сполучена з материком на південно-західному кінці (у Польщі), з російської сторони відділена від материка судноплавною протокою, що утворилася в результаті сильного шторму кілька століть тому.РИА Новости