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Подружжя Клінтон відвідає інавгурацію Трампа – CNN

4 січня в 02:36

Джордж і Лора Буш також планують бути присутніми на церемонії.

Бил Хиллари Клинтон
Білл і Хілларі Клінтон послухають інавгураційну промову Трампа
wikimedia.org
Екс-кандидат у президенти США від Демократичної партії Хіларі Клінтон та її чоловік 42-й президент Сполучених Штатів Білл Клінтон відвідає урочисту церемонію інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, передає CNN.

43-й президент США Джордж Буш-молодший і його супргуа Лора також планують відвідати урочистості у Вашингтоні.

"Колишній президент і його дружина візьмуть участь у 58-ій церемонії інавгурації президента, яка відбудеться 20 січня 2017 року в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія. Вони раді бути свідками мирної передачі влади - ознаки американської демократії - і вступу на посаду президента Трампа та віце-президента Пенса", – сказано в повідомленні прес-служби Буша, поширеному у вівторок, 3 січня.

У той же час 41-й президент США Джордж Буш-старший не зможе відвідати інавгурацію через  стан здоров'я.

Про намір відвідати церемонію також заявив 39-й президент США Джиммі Картер.

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Як повідомлялося, інавгураційні заходи в США триватимуть 3 дні, 19 – 21 січня, однак центральна подія – присяга нового президента, призначена на 20 січня.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Трамп Клінтон інавгурація США
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