Подружжя Клінтон відвідає інавгурацію Трампа – CNN

Джордж і Лора Буш також планують бути присутніми на церемонії.
43-й президент США Джордж Буш-молодший і його супргуа Лора також планують відвідати урочистості у Вашингтоні.
"Колишній президент і його дружина візьмуть участь у 58-ій церемонії інавгурації президента, яка відбудеться 20 січня 2017 року в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія. Вони раді бути свідками мирної передачі влади - ознаки американської демократії - і вступу на посаду президента Трампа та віце-президента Пенса", – сказано в повідомленні прес-служби Буша, поширеному у вівторок, 3 січня.
У той же час 41-й президент США Джордж Буш-старший не зможе відвідати інавгурацію через стан здоров'я.
Про намір відвідати церемонію також заявив 39-й президент США Джиммі Картер.
Як повідомлялося, інавгураційні заходи в США триватимуть 3 дні, 19 – 21 січня, однак центральна подія – присяга нового президента, призначена на 20 січня.
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.
Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,