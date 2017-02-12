Північна Корея запустила балістичну ракету

Уламки ракети розлетілися в бік Японського моря.
Пуск ракети з авіабази в провінції Пхенан-Пукто на західному узбережжі країни є першим випробуванням при президентові США Дональда Трампа.
В січні північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що країна близька до випробування ракет дальнього радіусу дії, здатних нести ядерні боєголовки.
Під час свого візиту до Південної Кореї минулого тижня міністр оборони США Джеймс Маттіс сказав, що будь-яке застосування ядерної зброї Північної Кореї буде мати "ефективну і пригнічуючу" відповідь.
Він також підтвердив плани з розміщення системи ПРО США в Південній Кореї наприкінці цього року.
Раніше в КНДР побудували дві нові міжконтинентальні балістичні ракети. Це ракети так званого мобільного базування, які можуть бути запущені з пересувних установок.BBC