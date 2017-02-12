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Північна Корея запустила балістичну ракету

12 лютого в 02:30

Уламки ракети розлетілися в бік Японського моря.

КНДР ракета
Північна Корея знову запускає ракету
Скриншот из YouTube
Північна Корея в суботу ввечері близько 22.55 за місцевим часом запустила балістичну ракету, уламки якої швидко розлетілися вбік Японського моря, повідомило міністерство оборони Південної Кореї.

Пуск ракети з авіабази в провінції Пхенан-Пукто на західному узбережжі країни є першим випробуванням при президентові США Дональда Трампа.

В січні північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що країна близька до випробування ракет дальнього радіусу дії, здатних нести ядерні боєголовки.

Під час свого візиту до Південної Кореї минулого тижня міністр оборони США Джеймс Маттіс сказав, що будь-яке застосування ядерної зброї Північної Кореї буде мати "ефективну і пригнічуючу" відповідь.

Він також підтвердив плани з розміщення системи ПРО США в Південній Кореї наприкінці цього року.

Читайте також: У КНДР побудували нові міжконтинентальні балістичні ракети

Раніше в КНДР побудували дві нові міжконтинентальні балістичні ракети. Це ракети так званого мобільного базування, які можуть бути запущені з пересувних установок.

За матеріалами: BBC
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Теги Корея Ракети США Південна ракета моряки ядерна оборона мати візи
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