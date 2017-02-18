Північна Корея закликала Малайзію видати тіло брата Кім Чен Ина

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Пхеньян не визнає результати розтину Кім Чон Нама.

Корея вимагає видати тіло Кім Чон Нама

КНДР закликала Малайзію без зволікання видати тіло Кім Чон Нама , а також звіт про результати розтину.

"Малайзійська сторона провела розтин тіла без нашого дозволу і спостереження. Ми категорично відкидаємо результати розтину, яке було проведено без нашої присутності", - заявив посол КНДР в Малайзії Кан Чоль.

Раніше малайзійське видання New Straits Times повідомило, що Малайзія не передасть тіло, поки його родина не надасть зразок ДНК. "Ніхто з членів сім'ї або родичів не прийшов впізнати тіло. Нам потрібен зразок ДНК, щоб порівняти його з ДНК-профілем убитого", — заявив глава поліції малайзійського штату Селангор Абдул Самах Мат.

Раніше віце-прем'єр-міністр Малайзії Ахмад Захід Хаміді заявив, що його країна видасть тіло Кім Чон Нама Північній Кореї відразу після проведення медичної експертизи. Міністр пообіцяв передати тіло через посольство найближчим родичам, як тільки поліція і медики виконають всі необхідні процедури.