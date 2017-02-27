Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці зіткнулися з армією Асада

Сутички сталися під час мирних переговорів між сторонами в Женеві.

Сирійські повстанці зіткнулися з урядовими військами Росбалт

Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, зіткнулася з урядовими військами на півночі Сирії. Сутички між опозиціонерами і армією режиму Башара Асада проходять паралельно з, повідомляє Reuters

У Вільній сирійській армії заявили про смерть 22 солдатів урядової армії. Повстанці повідомляють, що сутичка сталася після спроби збройних сил Сирії просунутися до міста Ель-Баб. У той же час, представники сирійського уряду повідомили про несподівану атаку турецьких терористичних угруповань" на свої війська.

Раніше повідомлялося, що підтримувані Туреччиноюна півночі Сирії. Місто було головним опорним пунктом терористичної організації "Ісламська держава" на півночі Сирії