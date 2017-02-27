Топ Новини
<
>

Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці зіткнулися з армією Асада

27 лютого в 14:02

Сутички сталися під час мирних переговорів між сторонами в Женеві.

Сирия1
Сирійські повстанці зіткнулися з урядовими військами
Росбалт
Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, зіткнулася з урядовими військами на півночі Сирії. Сутички між опозиціонерами і армією режиму Башара Асада проходять паралельно з переговорами в Женеві, повідомляє Reuters.

У Вільній сирійській армії заявили про смерть 22 солдатів урядової армії. Повстанці повідомляють, що сутичка сталася після спроби збройних сил Сирії просунутися до міста Ель-Баб. У той же час, представники сирійського уряду повідомили про несподівану атаку турецьких терористичних угруповань" на свої війська.

Читайте також: Женевські переговори щодо Сирії затягнуться на кілька місяців – ЗМІ
Раніше повідомлялося, що підтримувані Туреччиною сирійські повстанці захопили місто Ель-Баб на півночі Сирії. Місто було головним опорним пунктом терористичної організації "Ісламська держава" на півночі Сирії

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Сирія армія Туреччина повстанці
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.98
EUR 28.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...