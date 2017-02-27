Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці зіткнулися з армією Асада

Сутички сталися під час мирних переговорів між сторонами в Женеві.
У Вільній сирійській армії заявили про смерть 22 солдатів урядової армії. Повстанці повідомляють, що сутичка сталася після спроби збройних сил Сирії просунутися до міста Ель-Баб. У той же час, представники сирійського уряду повідомили про несподівану атаку турецьких терористичних угруповань" на свої війська.сирійські повстанці захопили місто Ель-Баб на півночі Сирії. Місто було головним опорним пунктом терористичної організації "Ісламська держава" на півночі Сирії DT.UA