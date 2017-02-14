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Peugeot зацікавився купівлею Opel

14 лютого в 19:48

Компанія може стати другим найбільшим автовиробником Європи.

Opel
Opel може придбати Peugeot
Французький автовиробник PSA, що випускає автомобілі Peugeot і Citroen, веде переговори про покупку німецької компанії Opel з її американським власником General Motors.

Купівля Opel також включатиме придбання британської філії компанії - Vauxhall, що може зробити PSA другим за величиною виробником автомобілів в Європі після Volkswagen. Акції французької компанії вже виросли на тлі новин про можливу покупку Opel.

PSA, 14% акцій якої володіє уряд Франції, вже мала кілька спільних проектів з General Motors на європейському ринку.

Американський автогігант в останні роки потерпає від збитків на європейському ринку. Після банкрутства в 2009 році, General Motors хотів продати Opel, проте залишив його, щоб зберегти свою присутність в Європі. У грудні 2013 року американська компанія продала свої 7% акцій PSA після того, як деякі спільні проекти двох компаній виявилися невдалими. Через це PSA довелося взяти кредит у французького уряду.

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Раніше німецькі експерти звинуватили Opel в порушенні екологічних вимог.

За матеріалами: BBC Україна
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Теги компанія Opel Європа авто акція ринок американець уряд німецькі
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