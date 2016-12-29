Перед падінням на борту Ту-154 сталася "особлива ситуація"

Ситуація тривала не більше десяти секунд, після чого літак впав у воду. Бортові самописці, підняті з дна Чорного моря, зафіксували слова командира екіпажу про її початок.

На борту літака, що впав, протягом десяти секунд розвивалася "особлива ситуація" Міноборони РФ

Незадовго до падіння російського літакана борту протягом десяти секунд розвивалася "особлива ситуація", повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на начальника Служби безпеки польотів авіації Збройних сил Російської Федерації Сергія Байнетова.

Байнетов оприлюднив деякі підсумки розшифровки даних "чорних ящиків" (бортових самописців – ред.) під час своєї прес-конференції у Москві.

"Розшифровка переговорів екіпажу Ту-154 показала, командир перед падінням сказав про початок "особливої ситуації"", - зазначив чиновник.

Подробиці позаштатної ситуації на борту не розголошуються, проте відомо, що радіообмін з літаком, що впав, був коротким, а сама ситуація тривала не більше десяти секунд.

Представник Міноборони Росії підкреслив важливість розшифровки даних. За його словами, це дозволило вдвічі скоротити кількість версій причин авіакатастрофи.

"Неможливо сказати про якусь одну причину цієї авіаційної події. Ці причини лежать в царині і людського фактора, і авіаційної техніки, і зовнішніх умов", - повідомив Байнетов.

Версія теракту поки не виключається. Хоча офіційно встановлено, що вибуху на борту літака не було, міг мати місце якийсь "механічний вплив".

Раніше повідомлялося, що експерти Міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування.

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Першого каналу", НТВ і телеканалу "Зірка", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно вывозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли в Сирію на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".