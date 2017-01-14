Пентагон заявив про ліквідацію лідера "Аль-Каїди на Аравійському півострові"

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Ватажка терористичної угруповання вбили в результаті авіаудару.

В Ємені вбили одного з ватажків Аль-Каїди

В Ємені в результаті авіаудару, нанесеного ВПС США, убитий ватажок терористичного угруповання " Аль-Каїда на Аравійському півострові" Абд ель-Гані аль-Разас.

Цей удар позбавив AQAP старшого командира і координатора дій угруповання у регіоні, що призведе до зриву терористичних операцій AQAP в Ємені, сказано в офіційному повідомленні Пентагону.

"Проведена операція демонструє прихильність США і їх союзників народу і уряду Ємену в цілях перемоги над екстремістами, які загрожують миру в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У листопаді 2016 року Пентагон заявляв про ліквідації одного з лідерів Аль-Каїди в Сирії.