Пентагон заявив про ліквідацію лідера "Аль-Каїди на Аравійському півострові"

Ватажка терористичної угруповання вбили в результаті авіаудару.
Цей удар позбавив AQAP старшого командира і координатора дій угруповання у регіоні, що призведе до зриву терористичних операцій AQAP в Ємені, сказано в офіційному повідомленні Пентагону.
"Проведена операція демонструє прихильність США і їх союзників народу і уряду Ємену в цілях перемоги над екстремістами, які загрожують миру в регіоні", - йдеться в повідомленні.
У листопаді 2016 року Пентагон заявляв про ліквідації одного з лідерів Аль-Каїди в Сирії.DT.UA