Топ Новини
<
>

Пентагон заявив про ліквідацію лідера "Аль-Каїди на Аравійському півострові"

14 січня в 06:37

Ватажка терористичної угруповання вбили в результаті авіаудару.

Аль-Каида
В Ємені вбили одного з ватажків Аль-Каїди
В Ємені в результаті авіаудару, нанесеного ВПС США, убитий ватажок терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Абд ель-Гані аль-Разас.

Цей удар позбавив AQAP старшого командира і координатора дій угруповання у регіоні, що призведе до зриву терористичних операцій AQAP в Ємені, сказано в офіційному повідомленні Пентагону.

"Проведена операція демонструє прихильність США і їх союзників народу і уряду Ємену в цілях перемоги над екстремістами, які загрожують миру в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Аль-Каїда" може готувати атаки на Європу – британський міністр Феллон

У листопаді 2016 року Пентагон заявляв про ліквідації одного з лідерів Аль-Каїди в Сирії.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини