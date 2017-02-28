Пентагон розробив план швидкої перемоги над ІДІЛ

План вже представлений в Білому домі.

Американці хочуть швидше покінчити з ІДІЛ topwar.ru

Міністерство оборони США розробило план "швидкого нанесення поразки ІДІЛ" в Сирії та Іраку.

План дій, розроблений за вказівкою президента США Дональда Трампа і вже представлений в Білому домі, повідомив представник Пентагону Джефф Девіс, пише "Інтерфакс".

"Ми маємо намір продовжити діалог з військовим керівництвом для вдосконалення і розвитку плану", - зазначив представник відомства.

Спостерігачі вважають, що проект плану може включати в себе пропозиції щодо нарощування військового контингенту США на Близькому Сході.

Нагадаємо, міністерство оборони США розглядає варіант відправки регулярних сухопутних військ на територію Сирії. Таким чином, Сполучені Штати можуть прискорити боротьбу проти терористичної організації "Ісламська держава".

Раніше повідомлялося, що Президент Сирії Башар Асад сказав, що передбачає співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа. При цьому він зазначив, що навіть може подумати про допуск американських солдатів на сирійську територію.