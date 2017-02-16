Топ Новини
<
>

Пентагон не готовий до військової співпраці з Росією

16 лютого в 15:54

Спочатку Росія повинна показати свою прихильність міжнародного права.

Джеймс Маттис
Меттіс вважає, що США не готові до військової співпраці з Росією
Wikimedia commons
Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії. За словами Меттіса, спочатку Росія повинна "зарекомендувати себе" і показати свою повагу до міжнародного права, повідомляє AP.

При цьому міністр вважає, що США будуть продовжувати політичну взаємодію з Росією, щоб знайти спільну мову.

Читайте також: У Росії розкритикували ідею Пентагону будувати діалог з позиції сили
Раніше Джеймс Меттіс заявляв, що у Вашингтоні не мають наміру відмовлятися від ведення переговорів з Москвою з позиції сили. При цьому США готові для відновлення співробітництва з Росією, не змінюючи такої позиції.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Росія США Пентагон військові переговори
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 28.49
Останні новини
Caa?ocea...