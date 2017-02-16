Пентагон не готовий до військової співпраці з Росією

Спочатку Росія повинна показати свою прихильність міжнародного права.
Меттіс вважає, що США не готові до військової співпраці з Росією
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Глава Пентагону Джеймс Меттіс
заявив, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії. За словами Меттіса, спочатку Росія повинна "зарекомендувати себе" і показати свою повагу до міжнародного права, повідомляє AP
.
При цьому міністр вважає, що США будуть продовжувати політичну взаємодію з Росією, щоб знайти спільну мову.
Раніше Джеймс Меттіс заявляв, що у Вашингтоні не мають наміру відмовлятися від ведення переговорів з Москвою з позиції сили
. При цьому США готові для відновлення співробітництва з Росією, не змінюючи такої позиції.
За матеріалами:
DT.UA