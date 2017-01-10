Парламент Венесуели відправив у відставку президента Мадуро

На думку експертів, рішення матиме, швидше за все, символічний характер.

Мадуро визнаний таким, що "залишив свій пост" cont.ws

Контрольований опозицією парламент Венесуели (Національна асамблея) в понеділок схвалив резолюцію, згідно з якою президент країни Ніколас Мадуро визнаний таким, що "покинув свою посаду".

Рішення, як очікується, носитиме скоріш за все, символічний характер і навряд чи матиме реальний вплив на політичну кризу в країні, передає російська служба Бі-бі-сі.

Попри контроль опозицією більшості парламенту, нинішня влада контролює Верховний суд країни, який зриває будь-які законодавчі ініціативи парламенту.

Депутати Національної асамблеї вже безуспішно намагалися почати стосовно президента судовий процес, а також оголошували дії Мадуро державним переворотом.

Венесуела переживає найбільш тяжку економічну кризу. В країні відбуваються регулярні відключення води і світла, не вистачає продуктів харчування та ліків. МВФ оцінює річну інфляцію в країні до 500%, називаючи її найбільшою у світі.

Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівої адміністрації.