Парламент Венесуели відправив у відставку президента Мадуро

На думку експертів, рішення матиме, швидше за все, символічний характер.
Контрольований опозицією парламент Венесуели (Національна асамблея) в понеділок схвалив резолюцію, згідно з якою президент країни Ніколас Мадуро визнаний таким, що "покинув свою посаду".
Рішення, як очікується, носитиме скоріш за все, символічний характер і навряд чи матиме реальний вплив на політичну кризу в країні, передає російська служба Бі-бі-сі.
Попри контроль опозицією більшості парламенту, нинішня влада контролює Верховний суд країни, який зриває будь-які законодавчі ініціативи парламенту.
Депутати Національної асамблеї вже безуспішно намагалися почати стосовно президента судовий процес, а також оголошували дії Мадуро державним переворотом.
Венесуела переживає найбільш тяжку економічну кризу. В країні відбуваються регулярні відключення води і світла, не вистачає продуктів харчування та ліків. МВФ оцінює річну інфляцію в країні до 500%, називаючи її найбільшою у світі.
Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівої адміністрації.Русская служба Би-би-си