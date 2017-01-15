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Пан Гі Мун схвалив розміщення в Кореї американської системи ПРО

15 січня в 14:41

Плани щодо розміщення системи ПРО носять виключно оборонний характер у зв'язку зі спробами КНДР розробити ядерну зброю і балістичні ракети.

пан ги мун
Фаворит президентської кампанії в Кореї підтримує розміщення американської системи ПРО
nextonmarket.com
Колишній генеральний секретар ООН (2007-2016) Пан Гі Мун  вважає правильним рішення розмістити в Південній Кореї сучасні системи протиракетної оборони THAAD.

Пан Гі Мун прокоментував плани щодо установки систем THAAD під час відвідування військово-морської бази під Сеулом.

"Причини, за якими ми вирішили розмістити у нас THAAD, - це наполегливі спроби КНДР розробити ядерну зброю і балістичні ракети. Тому, на мій погляд, плани щодо розміщення системи ПРО носять виключно оборонний характер", - заявив екс-генсек ООН.

"Нам не потрібна була б THAAD, не будь погрози з боку Пхеньяну", - додав він.

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Як повідомлялося, Пан Гі Мун може стати фаворитом президентської гонки на дострокових виборах у Південній Кореї. Він очолював МЗС цієї країни до того, як став генсеком ООН.

Південна Корея розмістить систему протиракетної оборони THAAD у південно-східній частині країни.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги Південна Корея оборона
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