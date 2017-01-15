Пан Гі Мун схвалив розміщення в Кореї американської системи ПРО

Плани щодо розміщення системи ПРО носять виключно оборонний характер у зв'язку зі спробами КНДР розробити ядерну зброю і балістичні ракети.
Пан Гі Мун прокоментував плани щодо установки систем THAAD під час відвідування військово-морської бази під Сеулом.
"Причини, за якими ми вирішили розмістити у нас THAAD, - це наполегливі спроби КНДР розробити ядерну зброю і балістичні ракети. Тому, на мій погляд, плани щодо розміщення системи ПРО носять виключно оборонний характер", - заявив екс-генсек ООН.
"Нам не потрібна була б THAAD, не будь погрози з боку Пхеньяну", - додав він.
Як повідомлялося, Пан Гі Мун може стати фаворитом президентської гонки на дострокових виборах у Південній Кореї. Він очолював МЗС цієї країни до того, як став генсеком ООН.
Південна Корея розмістить систему протиракетної оборони THAAD у південно-східній частині країни.Интерфакс , DT.UA ,