Пакистан у відповідь на фейковую новину пригрозив Ізраїлю ядерною зброєю

Міністр оборони Пакистану Хаваджі Мухаммад Асіф різко відреагував на нібито висловлену ізраїльським колегою погрозу знищити цю країну ядерним ударом , якщо Пакистан пошле свої війська в Сирію, повідомляє The Guardian

Незважаючи на те, що приводом послужила вигадана новину, міністр оборони Пакистану Хаваджі Мухаммад Асіф в різкій формі нагадав Ізраїлю, що у його країни є ядерна зброя.

"Ізраїльський міністр оборони загрожує ядерною відплатою у зв'язку з передбачуваною роллю Пакистану в боротьбі проти ІД у Сирії. Ізраїль забуває, що у Пакистану теж є ядерна зброя", - написав він.

Така відповідь викликала вигадана публікація під заголовком "Міністр оборони Ізраїлю: якщо Пакистан пошле війська в Сирію під будь-яким приводом, ми знищимо цю країну ядерним ударом".

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH