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Пакистан у відповідь на фейковую новину пригрозив Ізраїлю ядерною зброєю

26 грудня в 11:32

Приводом для загроз послужила вигадана новина.

Пакистан, флаг, солдаты
Міністр оборони Пакистану в різкій формі нагадав Ізраїлю, що у його країни є ядерна зброя
Міністр оборони Пакистану Хаваджі Мухаммад Асіф різко відреагував на нібито висловлену ізраїльським колегою погрозу знищити цю країну ядерним ударом, якщо Пакистан пошле свої війська в Сирію, повідомляє The Guardian.

Незважаючи на те, що приводом послужила вигадана новину, міністр оборони Пакистану Хаваджі Мухаммад Асіф в різкій формі нагадав Ізраїлю, що у його країни є ядерна зброя.

"Ізраїльський міністр оборони загрожує ядерною відплатою у зв'язку з передбачуваною роллю Пакистану в боротьбі проти ІД у Сирії. Ізраїль забуває, що у Пакистану теж є ядерна зброя", - написав він.

Така відповідь викликала вигадана публікація під заголовком "Міністр оборони Ізраїлю: якщо Пакистан пошле війська в Сирію під будь-яким приводом, ми знищимо цю країну ядерним ударом".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Пакистан Ізраїль оборона ядерне
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