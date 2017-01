Організація Об'єднаних Націй (ООН) офіційно визнала Латвію, Литву та Естонію Північною Європою, виключивши з країн Східної Європи, про це заявив депутат Європарламенту Артіс Пабрікс в Twitter, пославшись на відповідне рішення.

"ООН офіційно змінює статус держав Балтії з Східної Європи на Північну Європу. Це те, до чого ми належимо", - пише він.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML