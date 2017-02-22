Оголошені результати фотоконкурсу Mobile Photography Awards

Журі визначило кращі фотографії, зроблені на камери мобільних телефонів в 2016 році.

Організатори міжнародного конкурсу мобільної фотографії Mobile Photography Awards опублікували добірку переможців 2016 року.

Гран-прі загального конкурсу завоював нью-йоркський фотожурналіст Джайлс Кларк, який надіслав на розгляд журі понад десять знімків, які були зроблені ним під час роботи в гарячих точках. В якості призу він отримає премію у розмірі $ 3 000.

Фотографії оцінювалися у 18 тематичних категоріях. Серед інших до числа призерів увійшли Дженіфер Томас, чий знімок "Лондонський вулик" приніс перемогу в категорії "Архітектура і дизайн", фотограф Зарні Міо Він за роботу "Новачок про щось задумався" (перше місце в категорії "Портрети") і Річард Чембері — за фотографію "Вінстон і Бен", визнану найкращою в категорії "Силует".

Раніше були названі кращі підводні фотографи 2016 року. На конкурс надіслали роботи учасники з 67 країн світу