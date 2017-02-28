Оголошені переможці міжнародного конкурсу фотожурналістів Picture of the Year International

Переможці визначалися в категоріях "Новини", "Спорт", "Репортаж" і "Візуальне редагування".

Журі 74-го міжнародного конкурсу Picture of the Year International склало свій список кращих журналістських фотографій за минулий рік. До нього увійшли роботи декількох десятків фотографів, які посіли призові місця у чотирьох основних категоріях: "Новини", "Спорт", "Репортаж" і "Візуальне редагування". Звання "Фотограф року" дісталося американцеві Піту Маллеру, за серію фотографій про безперервну війну в Африці і проект про мисливців на півдні США. Кращим новинним фотографом року став фотожурналіст Los Angeles Times Маркус Ям: у числі його робіт — фотографії лісових пожеж в Каліфорнії і зйомки в день виборів президента США. Роботи переможців і призерів всіх категорій доступні на сайті конкурсу.

Нещодавно були оголошені результати фотоконкурсу Mobile Photography Awards. Журі визначило кращі фотографії, зроблені на камери мобільних телефонів в 2016 році.