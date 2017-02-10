Обіцяна Трампом стіна на кордоні з Мексикою обійдеться в 21,6 мільярдів доларів

Побудова стіни займе три з половиною роки.
Зазначена у звіті ціна на 12 мільярдів перевищує цифру, яку озвучував Трамп під час своєї кампанії. Звіт повинен бути незабаром представлений главі Департаменту внутрішньої безпеки Джону Келлі.
В Білому домі відмовилися коментувати звіт, до моменту його офіційної публікації.
В ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп пообіццяв побудувати на південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримати нелегальних іммігрантів, пообіцявши взяти кошти на її будівництво у Мексики.
Однак на початку січня 2016 року CNN повідомило, що перехідна команда Трампа хоче отримати гроші на стіну через Конгрес, а не від Мексики. На це Трамп заявив, що все одно змусить Мексику заплатити, але пізніше.
При цьому офіційний Мехіко категорично відмовляється розглядати питання фінансування будівництва стіни на кордоні з США.DT.UA