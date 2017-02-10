Обіцяна Трампом стіна на кордоні з Мексикою обійдеться в 21,6 мільярдів доларів

Побудова стіни займе три з половиною роки.

Обіцянка Трампа побудувати стіну обійдеться американцям в 21,6 мільярда доларів whitehouse.gov

Стіна, якуобіцяв побудувати на американо-мексиканському кордоні, буде коштувати США 21,6 мільярдів доларів, а час її зведення розтягнеться на три з половиною роки. Такі цифри назвав Департамент внутрішньої безпеки США, який розробляв звіт для внутрішнього ознайомлення з питанням, повідомляє Reuters

Зазначена у звіті ціна на 12 мільярдів перевищує цифру, яку озвучував Трамп під час своєї кампанії. Звіт повинен бути незабаром представлений главі Департаменту внутрішньої безпеки Джону Келлі.

В Білому домі відмовилися коментувати звіт, до моменту його офіційної публікації.

В ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп пообіццяв побудувати на південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримати нелегальних іммігрантів, пообіцявши взяти кошти на її будівництво у Мексики.

Однак на початку січня 2016 року CNN повідомило, що перехідна команда Трампа хоче отримати гроші на стіну через Конгрес, а не від Мексики. На це Трамп заявив, що все одно змусить Мексику заплатити, але пізніше.

При цьому офіційний Мехіко категорично відмовляється розглядати питання фінансування будівництва стіни на кордоні з США.