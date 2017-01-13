Обама скасував міграційні привілеї для кубинців

Скасовується правило "сухих і мокрих ніг" щодо кубинців. Тепер біженців будуть вислати назад на "острів Свободи".

Президент США Барак Обама скасував так зване правило "сухих і мокрих ніг" - особливу міграційну політику щодо громадян Куби, які втекли в США.

Раніше за цим правилом фактично будь-який біженець з республіки Куба до США без візи міг отримати вид на проживання в Сполучених штатах, пише Associated Press з посиланням на заяву Обами.

Він повідомив, що "кубинські громадяни, які намагаються незаконно в'їхати в США і не мають права на надання гуманітарної допомоги, будуть підлягати висилці з країни у відповідності до законодавства США. Ми ставимося до кубинських мігрантів так само, як і до мігрантів з інших країн".

Обама зазначив, що кубинський уряд вже погодився прийняти повернення тих громадян Куби, яким було наказано покинути США.

В уряді Куби схвалили рішення Обами і відзначили, що такий перебіг "спрямований на те, щоб гарантувати нормальну, безпечну і впорядковану міграцію".

Політика "сухих і мокрих ніг" була введена в США 1995 році президентом Біллом Клінтоном.

Нагадаємо, наприкінці 2014 року США і Куба поступово почали дипломатичне зближення. У липні 2015 року, після більш ніж півстолітнього перерви, відкрилися посольства США на Кубі і Куби – у США.

17 лютого 2016 року Куба і США підписали угоду про відновлення авіасполучення.

22 березня 2016 острівну державу відвідав президент США Барак Обама. Він став першим президентом в історії країни, побували на Кубі, після Джона Калвіна Куліджа, здійснив візит до Гавани в 1928 році.

У травні 2016 року з США на Кубу прибув перший за 50 років круїзний лайнер, який прямував за маршрутом Майамі – Гавана.