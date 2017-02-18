Обама посів 12 місце в рейтингу екс-президентів США

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Найгірше, на думку істориків, Обама проявив себе у сфері міжнародних відносин.

Обама увійшов в рейтинг екс-президентів

44-й президент США Барак Обама розташувався на 12 місці в рейтингу екс-президентів Сполучених штатів, складеному американськими істориками спільно з телеканалом C-SPAN.

У першу трійку екс-президентів увійшли Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт. Замикають рейтинг Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс.

В рейтингу наголошується, що Обама найкраще проявив себе в економічному регулюванні. У цій сфері він займає восьме місце. Найгірші показники екс-глава Білого продемонстрував у сфері взаємовідносин з конгресом (39-е місце) і міжнародних відносинах (24 місце).

У складанні рейтингу взяв участь 91 історик та інші фахівці з провідних американських університетів.

Нагадаємо, що 20 січня демократа Барака Обами на посаді президента США змінив республіканець Дональд Трамп.