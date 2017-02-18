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Обама посів 12 місце в рейтингу екс-президентів США

18 лютого в 03:40

Найгірше, на думку істориків, Обама проявив себе у сфері міжнародних відносин.

Обама отдых
Обама увійшов в рейтинг екс-президентів
44-й президент США Барак Обама розташувався на 12 місці в рейтингу екс-президентів Сполучених штатів, складеному американськими істориками спільно з телеканалом C-SPAN. 

У першу трійку екс-президентів увійшли Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт. Замикають рейтинг Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс.

В рейтингу наголошується, що Обама найкраще проявив себе в економічному регулюванні. У цій сфері він займає восьме місце. Найгірші показники екс-глава Білого продемонстрував у сфері взаємовідносин з конгресом (39-е місце) і міжнародних відносинах (24 місце).

У складанні рейтингу взяв участь 91 історик та інші фахівці з провідних американських університетів.

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Нагадаємо, що 20 січня демократа Барака Обами на посаді президента США змінив республіканець Дональд Трамп.

За матеріалами: DT.UA
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