Обама посів 12 місце в рейтингу екс-президентів США

Найгірше, на думку істориків, Обама проявив себе у сфері міжнародних відносин.
У першу трійку екс-президентів увійшли Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт. Замикають рейтинг Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс.
В рейтингу наголошується, що Обама найкраще проявив себе в економічному регулюванні. У цій сфері він займає восьме місце. Найгірші показники екс-глава Білого продемонстрував у сфері взаємовідносин з конгресом (39-е місце) і міжнародних відносинах (24 місце).
У складанні рейтингу взяв участь 91 історик та інші фахівці з провідних американських університетів.
Нагадаємо, що 20 січня демократа Барака Обами на посаді президента США змінив республіканець Дональд Трамп.DT.UA