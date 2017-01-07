Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США

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Він нагадав республіканцям, що "Путін - не наша команда" і не варто йому вірити більше, ніж американцям.

Обама нагадав республіканцям, що "Путн - не наша команда". palinchak / Depositphotos

Доповідь американських розвідслужб переконали Барака Обаму в тому, щов США.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу ABC, зауваживши, що йому не подобається, як дехто в США намагається підірвати довіру до американської розвідки і розділити суспільство.

Обама звернув увагу на те, що деякі коментатори, члени Республіканської партії і експерти "довіряють більше Путіну, ніж своїм співгромадянам тільки тому, що ці співгромадяни демократи".

"Так не може бути. Ми повинні пам'ятати, що ми - одна команда. Володимир Путін – не наша команда", - додав Обама.

29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.