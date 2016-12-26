Обама міг би покарати Путіна викриттям даних про його таємне багатство - WSJ

Докази корумпованості вдарили б по Кремлю в той час, коли він намагається вдавати боротьбу з хабарництвом.

Обама міг би покарати Путіна, розкривши інформацію про його статки. whitehouse.gov

Адміністрація Барака Обами в останні дні роботи продовжує шукати спосіб відплатити Володимиру Путіну за російське втручання у процес виборів у. Але, судячи з усього, президент не розглядає варіант оприлюднення даних про таємні статки і фінансові махінації президента Росії і його найближчого оточення. Такий варіант нібито змусить росіян лише "з нудьгою позіхати". Але це зовсім не так.

Про це на сторінках Wall Street Journal пише професор Колумбійського університету і старший науковий співробітник "Ради з міжнародних відносин США" Стівен Сестанович.

"Впродовж останніх років було багато повідомлень, що Путін накопичив особисте багатство, яке вимірюється десятками, а може й сотнями мільярдів доларів", - нагадує він, додаючи, що всі ці повідомлення містили багато натяків і майже жодних переконливих доказів.

Росіяни дійсно з байдужістю поставилися до всіх цих повідомлень, але тільки не сам Путін. Він пішов "у наступ", зробивши боротьбу з корупцією важливим пунктом своєї нової програми і закликав "Единную Россию" продемонструвати, що вона проти хабарництва і зловживань.

"Лише уявіть, що станеться, якщо почнеться безперервний, крапля за краплею, потік викриттів всіх способив, якими найвищі фігури режиму Путіна незаконно збагачувалися і виводили капітали в іноземні офшори", - пише Сестанович.

На його думку, це спричинить внутрішній конфлікт в Кремлі. Звісно, краще, якщо ці публікації доказів не будуть мати вигляду офіційної антиросійської кампанії США. Вірогідно, Білий дім заявляє, що відкидає такий варіант покарати Москву, саме з таких міркувань. Але якщо ні і в Обами інша стратегія, автор радить йому серйоно подумати ще раз.

Раніше Washington Post повідомило, що в ЦРУ прийшли до висновків про втручання Кремля у вибори президента США з метою допомогти перемогти Дональдові Трампу.

Трамп, у свою чергу, заперечує втручання Москви у виборчий процес, називаючи висновки ЦРУ "обурливими".

Президент США Барак Обама вимагає у розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 рік.

Обама наполіг на надання йому звіту до того, як він залишить овальний кабінет.