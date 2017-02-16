Новий раунд переговорів щодо об'єднання Кіпру закінчився достроково

Сторони звинувачують один одного в зриві переговорів.

Нікос Анастасіадіс не зміг знайти спільну мову з лідером Північного Кіпру

Черговий раунд переговорів щодо об'єднання грецької і турецької частинизакінчився всього через годину після початку. Сторони звинувачують один одного в достроковому закінчення переговорів і відсутності толерантності до чужої точки зору, повідомляє AP

За даними агентства, чиновник, який брав участь в переговорах, але не уповноважений їх коментувати, заявляє про дострокове закінчення переговорів турецькою стороною. За його словами, лідер самопроголошеного Північного Кіпру Мустафа Акінджи був ініціатором закінчення переговорів.

Сам Акінджи заявляє, що президент Кіпру Нікос Анастасіадіс першим покинув переговори, зачинивши за собою двері. Лідер Північного Кіпру каже, що він відкритий для переговорів і все залежить від грецької частини острова.

Раніше повідомлялося, що міжнародна конференція возз'єднання грецької і турецької частин Кіпру в Женеві завершилася безрезультатно

Кіпр залишається розділеним на дві частини після 1974 року, коли Туреччина вторглася на острів у відповідь на спробу перевороту з метою об'єднання Кіпру з Грецією. Після цього він розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру (її визнає тільки одна Туреччина) і Республіку Кіпр з переважно грецьким населенням.