Новий радник Трампа вивчав "гібридну" війну Росії проти України - WP

Хоча поки не відомо, наскільки близькі погляди на Росію президента і його нового радника з національної безпеки.

МакМастер лишиться в армії, попри признчення радником Трампа. Flickr/Dan Neal

Генерал Герберт МакМастер продовжить служити у Збройних силах США навіть після того, якз національної безпеки.

Він доповнить команду двох відставних генералів - міністра оборони Джима Меттіса і міністра внутрішньої безпеки Джона Келлі. Таким чином МакМастер посилить враження, що президент Дональд Трамп віддає перевагу військовим на високих посадах.

Про це повідомдяє видання Washington Post, лояльне до Демократичної партії. До цього часу МакМастер брав активну участь у роботі Збройних сил США з підготовки американських військових до потенційних воєн. Він командував військами під час війни в Іраку 1991 року. Зокрема, МакМастер брав участь у танковому бою, відомому як "Battle of 73 Easting".

Також новий радник Трампа у період з 2005 до 2006 року брав участь у придушенні заколотів в Іраку після американського вторгнення 2003 року. Він відзначився інноваційними підходами до боротьби з повстаннями у місті Таль-Афар на півночі близькосхідної країни, коли командував Третім броньованим кавалерійським полком. Пізніше він був спеціальним радником командування США в Іраку.

На скільки близькі погляди МаМастер і Трампа поки не відомо. В питанні Росії думки нового радника ще більш не чіткі, ніж погляди Трампа на російські політичні і військові цілі в Європі.

В Центрі Стратегічних і міжнародних досліджень у 2016 році МакМастер прокоментував, що Росія змогла анексувати Крим і вторгнутися на Схід України "з нульовою ціною", оскільки міжнародна спільнота майже не змусила її заплатити за це.

"МакМастер говорив, що ширша ціль Москви в тому, щоб добитися "краху економічного, політичного і безпекового порядку в Європі, який встановився після Холодної війни, а також замінити цей порядок чимсь, що буде більш привабливим для російських інтересів". На своїй нинішній посаді МакМастер вивчав кампанії Росії в Криму і на Сході України, де вона застосувала так звану "гібридну тактику" - частково політичну, частково військову, а також дезінформацію", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що попередній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.