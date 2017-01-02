Новий генеральний секретар ООН закликав зробити 2017-й роком миру

Антоніу Гутерріш хоче, щоб 2017-ий став роком боротьби за подолання розбіжностей.

Антоніу Гутерріш закликав зробити 2017-й роком світу Українська місія в ООН/Twitter

Антоніу Гутерріш , який з 1 січня вступив на посаду генерального секретаря ООН, висловив бажання зробити 2017-й роком миру у світі, про це він заявив у своєму першому посланні до міжнародного співтовариства.

"Я закликаю вас у цей Новий рік разом зі мною дати загальний новорічний обітницю: давайте поставимо на перше місце питання досягнення миру. Нехай 2017-й рік стане для всіх нас - простих громадян, урядів, керівників - роком боротьби за подолання наших розбіжностей. Давайте проявляти солідарність і співчуття у повсякденному житті і налагоджувати діалог на основі шанобливого ставлення один до одного, незважаючи на відмінності в політичних підходах", - цитує Гутерриша "Радіо Свобода".

За його словами, він буде докладати зусиль, щоб вирішити проблеми людей, які стали заручниками воєн і конфліктів у таких країнах як Сирія, Південний Судан, Ємен, Бурунді. "У цих війнах немає переможця, є тільки переможені", - сказав новий лідер ООН.

Видання New York Times писало, що Антоніу Гутерріш може стати реформатором ООН. На посаді прем'єр-міністра він створив сприятливі умови для розвитку бізнесу і провів масштабну приватизацію державних компаній, при цьому вливаючи значні кошти в соціальні програми, такі як розвиток державної системи освіти і охорони здоров'я. Він домігся прийняття закону про встановлення мінімального рівня доходів для родини і створення урядового фонду для допомоги бідним верствам населення досягти цього рівня.