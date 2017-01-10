Новим головою МЗС Канади стане політик українського походження

До цього часу Христя Фріланд була міністром міжнародної торгівлі.

Христя Фріланд стане новим міністром закордонних справ Канади. Flickr/Joseph Morris

Джастін Трюдо вирішив змінити голів ключових міністерств вза лічені дні до інавгурації Дональда Трампа в США. Христя Фріланд стане новим міністром закордонних справ Канади замість Стівена Діона вже сьогодні увечері.

Про це повідомляє канадський телеканал CBC News, додаючи, що уряд Ліберальної партії переживає кадрові зміни.

Очоливши МЗС, Фріланд лишить по собі низку міжнародних торговельних угод, підписання яких вона добилася впродовж роботи в Міністерстві міжнародної торгівлі Канади.

Телеканал повідомляє, що вже сьогодні увечері новим міністром міжнародної торгівлі стане Франсуа-Філіппе Шампане. Міністром праці Канади стане Патті гайду. Міністерство статусу жінок очолить Меріам Монсеф. А Каріна Гоулд стане міністром демократичних інститутів. Тим часом, Ахмед Хуссен буде призначений міністром імміграції, біженців і громадянства. Його ж попередник - Джон МакКаллум - обійме посаду посла Канади в Китаї.

Нагадаємо, що Канада продовжить надавати військову допомогу Україні. Посол України в Канада Андрій Шевченко заявив, що Оттава відпрацьовує формат продовження місії, який буде найбільш ефективно відповідати на виклики, що стоять перед Україною.

Нагадаємо, в Україні 200 канадських військових інструкторів тренують українських військовослужбовців на Яворівському та Кам'янець-Подільському полігонах.

У березні Оттава продовжила роботу місії інструкторів на рік – до 31 березня 2017 року. Під час канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо до Києва президент Петро Порошенко звернувся до нього з проханням додатково продовжити роботу інструкторів.