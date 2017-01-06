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Німецький острів засипало "кіндер-сюрпризами" та дитячим конструктором

6 січня в 06:55

Щоб уникнути негативного впливу несподіваного "подарунка" на екологію, до збору іграшок залучли дитячий садок.

остров с игрушками
Для прибирання пляжу від іграшок залучили дітей
NDR
Узбережжя німецького острова Лангеоог в Північному морі виявилося усипаним пластмасовим дитячим контруктором і пластиковими яйцями (кіндер-сюпризами).

Вони опинилися на березі після того, як контейнер з ыграшками шторм змив з данського судна, повідомляє видання "Новий час" з посиланням на німецьке агентство NDR.

Всередині кожного пластикововго яйця виявилися іграшки та інструкції російською мовою.

Тепер 500-метровий пляж, який усипаний іграшками, необхідно швидко очистити від пластмаси, так як новим штормом її може забрати назад в море.

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Влада острова прийняла рішення залучити до зборів несподіваних скарбів місцевий дитячий садок.

Раніше повідомлялося, що в Італії помер винахідник "кіндер-сюрпризу" Вільям Селіс.

За матеріалами: Новое время
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