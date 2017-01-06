Німецький острів засипало "кіндер-сюрпризами" та дитячим конструктором

Щоб уникнути негативного впливу несподіваного "подарунка" на екологію, до збору іграшок залучли дитячий садок.
Вони опинилися на березі після того, як контейнер з ыграшками шторм змив з данського судна, повідомляє видання "Новий час" з посиланням на німецьке агентство NDR.
Всередині кожного пластикововго яйця виявилися іграшки та інструкції російською мовою.
Тепер 500-метровий пляж, який усипаний іграшками, необхідно швидко очистити від пластмаси, так як новим штормом її може забрати назад в море.
Влада острова прийняла рішення залучити до зборів несподіваних скарбів місцевий дитячий садок.
Раніше повідомлялося, що в Італії помер винахідник "кіндер-сюрпризу" Вільям Селіс.Новое время