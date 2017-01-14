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Німецька розвідка звинуватила Москву у спробах підірвати єдність ЄС і США

14 січня в 13:58

Москва цілеспрямовано намагається поглибити загострення наявних на Заході соціальних конфліктів.

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Німецька розвідка помітила руку Кремля
Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) і Федеральне відомство з охорони конституції звинуватили Москву в маніпуляціях, спрямованих на підрив тісної взаємодії Європи із США.

Об'єднана робоча група відомств представили уряду ФРН доповідь під назвою PsyOps (абревіатура від Psychologische Operationen - "Психологічні операції").

Автори доповіді впевнені, що Москва протягом багатьох років цілеспрямовано намагалася поглибити загострення наявних на Заході соціальних конфліктів. В якості прикладу німецькі спецслужби призводять торішню історію з "дівчинкою Лізою", яка, за версією російської пропаганди, була викрадена і зґвалтована арабськими біженцями.

Також BND і Федеральне відомство з охорони конституції розслідують обставини масованої атаки хакерів на комп'ютерну систему німецького бундестагу навесні 2015 року, наголошується в доповіді.

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Раніше Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини виявило ознаки причетності російської сторони хакерської атаки на Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги федерація охорона Конституція
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