Ніхто з команди Трампа не приїде на форум у Давосі – Bloomberg

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Сполучені Штати в Давосі представлятимуть віце-президент Джозеф Байден і держсекретар Джон Керрі.

Захисник робітничого класу мільярдер Трамп відмовився від участі в зустрічі світової фінансової еліти Yahoo!News

Дональд Трамп не буде посилати своїх представників на щорічний форум світової економічної еліти в Давосі, який відбудеться за кілька днів до його інавгурації.

"Ніхто не поїде", - сказав агентству Bloomberg прес-секретар обраного президента Хоуп Хікс.

Високопоставлений представник перехідної команди Трампа повідомив агентству, що Трамп вважає присутність своїх представників на зустрічі в швейцарських Альпах зрадою його передвиборних гасел. Зокрема, Трамп критикував політичний істеблішмент і мільярдерів, позиціонуючи себе як захисника інтересів робітничого класу.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп називав свого супротивника, демократа Хілларі Клінтон, "глобалістом". Однак після виборів Трамп, який сам є першим президентом-мільярдером, запросив у свій кабінет двох мільярдерів і близько десяти мільйонерів. Крім того, в його адміністрації дуже багато представників фінансового світу.

За інформацією Bloomberg засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб зустрівся з представниками Трампа в грудні минулого року.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив не їхати на форум в Давосі. Замість цього він збирається зустрітися з виборцями у різних містах своєї країни. канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд теж не поїдуть в Давос цього року.

США в Давосі будуть представляти віце-президент Джозеф Байден і держсекретар Джон Керрі. Це фактично буде їхній останній візит в ролі представників США високого рівня.