Нетаньяху допитають за звинуваченням у корупції

Прем'єра Ізраїлю звинувачують в отриманні ним та членами його сім'ї дорогих подарунків від бізнесменів.

Нетаньяху всі звинувачення на свою адресу категорично відкидає kp.ru

Поліція Ізраїлю допитає прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у зв'язку з можливим одержанням ним і членами його сім'ї подарунків та інших благ від бізнесменів на суму в сотні тисяч ізраїльських шекелів (один шекель приблизно дорівнює 0,25 євро).

Газета Haaretz повідомила, що допит може відбутися в один з днів з 2 по 4 січня.

Поліція довго намагалася домовитися з представниками Нетаньяху про час проведення процесуальних дій, але узгодити терміни вдалося лише в неділю, 1 січня.

У справі проходять кілька свідків в Ізраїлі і за кордоном. Один з них - давній друг прем'єра, американський підприємець Рональд Лаудер - стверджує, що спонсорував закордонну подорож сина Нетаньяху, а також підніс чолі уряду дорогий костюм. Поліція, однак, підозрює, що Лаудер діяв в корисливих цілях, а також що він свідомо занижує вартість подарунків.

Біньямін Нетаньяху всі звинувачення на свою адресу категорично відкидає. "Всі попередні "дела" виявилися безпідставними. Так буде і з нинішніми твердженнями, які поширюються ЗМІ. Вони ні до чого не приведуть, тому що підстав для обвинувального висновку. - ред.) немає", - заявив глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.

Раніше Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв не допустити зневажливого ставлення до Ізраїлю і закликав Тель-Авів дочекатися його інавгурації.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".