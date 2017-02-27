Неформальний виборчий штаб Путіна почне роботу вже в березні – Ъ

При підготовці до президентських виборів російська влада відмовиться від схеми, яку застосовували в 2012 році і задіє корпоративний ресурс.

Путін вже готується до нових виборів президента Сайт президента России

Неформальний штаб Володимира Путіна з підготовки до президентських виборів 2018 року почне роботу вже в березні, тобто за рік до майбутнього голосування.

Це підтвердили два джерела російського видання "КоммерсантЪ", близькі до адмінстрації президента РФ. Співрозмовники видання зазначили, що на відміну від минулих кампаній, на цей раз привернути до неї можуть держкорпорації і великі держкомпанії. Якщо буде затребувана модель "корпоративної мобілізації", вважають експерти, партійна мережа стане допоміжною, а кандидат піде на вибори як самовисуванець. При цьому "Єдина Росія" сподівається, що Путін стане її кандидатом на виборах президента.

"На думських виборах дали грубо 50% явки. Де ще взяти людей? Якщо буде можливість працювати з підприємствами держкорпорацій, явка буде 70%",— сказав співрозмовник "Ъ". Раніше ЗМІ повідомляли, що з віце-губернаторами, відповідальними за внутрішню політику регіонів, в Кремлі відпрацьовували тренінг теоретичної при явці 70% і такої ж підтримки основного кандидата.

Корпорації — це насамперед людський ресурс і географія., відзначає "Комерсант". Так, "Росатом" об'єднує співробітників понад 350 підприємств та наукових організацій (цивільні компанії атомної галузі, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації і атомний криголамний флот). Збутова мережа "Роснефти" охоплює 59 регіонів, розвідка і видобуток — основні нафтогазоносні регіони, включаючи Західну і Східну Сибір, Поволжя, Урал, Далекий Схід, Краснодарський край.

Голова фонду "Петербурзька політика" Михайло Виноградов зазначає, що державні корпоративні структури непрозорі для зовнішнього аудиту і їх важче впіймати на застосування адміністративного ресурсу, ніж, наприклад, регіональні влади. Новий куратор внутрішньополітичного блоку Кремля екс-глава "Росатому" Сергій Кирієнко (залишився головою наглядової ради компанії) добре знає, як влаштовані корпоративні структури.

Політолог Леонід Давидов вважає, що опора на держкорпорації можлива, якщо вибори підуть референдумному сценарієм, з самовисуванням і збором підписів основного кандидата.

Глава Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін в кулуарах з'їзду ЕР вже заявив, що бізнес готовий підтримати на виборах Володимира Путіна. Кожен сегмент бізнесу міг би внести свій внесок в цю підтримку. Як заявив "Ъ" голова "Опори Росії" Олександр Калінін, великий бізнес, як правило, наповнює виборчий фонд", "у державного бізнесу свої особливості", а "малий і середній бізнес — це 5 млн суб'єктів по країні, з ними потрібна копітка робота, але зате вони можуть прийти ногами і проголосувати за президента серцем".

Путін вперше обраний президентом Росії 26 березня 2000 року. Переобирався на пост глави РФ в 2004 і 2012 роках.