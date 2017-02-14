Не можна дозволити Росії впливати на вибори у Франції - Le Monde

Соратник Макрона пише, що його партію атакують хакери з України.

У Макрона помітили, що Москва намагається втрутитися у вибори президента Франції. Wikimedia commons

Нове і дуже тривожне явище відбувається в розпал президентської гонки у Франції. Йдеться про спробу іншої країни нашкодити одному з кандидатів -. Це серйозне звинувачення могло б викликати раніше лише посмішку. Але воно опирається на явні і очевидні для всіх докази.

Про це на сторінках Le Monde пише генеральний секретар руху "Вперед!" Рішар Ферран. Саме від цієї політичної сили балотується Макрон. Ферран пише, що сайт руху і його інфраструктуру постійно атакують хакери. Автор пише, що близько половини з них здійснюються з України, і це вказує на те, що атаки скординовані і продумані, а скоєні хакерами-одинаками.

В цей же час засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж оголосив, що у нього є "цікава інформація" саме про Еммануеля Макрона. Скандальний сайт аналогічним чином атакував кандидата від демократів Гілларі Клінтон під час виборів у США.

"Близькість Ассанжа до російського режиму ні для кого не таємниця. До того ж ці заяви були зроблені через російську газету "Известия", - пише Ферран.

Він також вказує на те, що російські ЗМІ Russia Today і Sputnik News кілька тижнів намагаються дискредитувати Макрона, розповсюджуючи вигадки, ніби його фінансують "багаті геї" або що він "американський агент, який служить банківському лобі".

Ферран звертає увагу на те, що російські ЗМІ не атакують і майже нічого не говорять про кандидата від "Національного фронту" Марін Ле Пен і соціаліста Франсуа Фійона. Французький політик закликає президента Франції Франсуа Олланда захистити вибори від іноземного втручання, журналістів - пильно ставитися до того, що публікують російські ЗМІ, а виборців - до розсудлывості. Оскільки дезінформація - це "зброя гібридної війни" і "виклик, кинутий нашій громадській єдності і нашій вірності демократії".

Раніше зазначалося, що найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають праві кандидати. Однак за даними опитування 30 січня з'ясувалося, що найбільшу підтримку має центристЕммануель Макрон, чий рейтинг виріс на один пункт і тепер становить 22-23%.