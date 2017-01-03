Названі кращі тревел-фото 2016 року за версією The Guardian

Перше місце у конкурсі здобув знімок повітряних куль в небі над М'янмою.

Протягом 2016 року редакція видання The Guardian проводила конкурс тревел-фотографії серед своїх читачів. Кожен місяць члени журі обирали переможців, а в грудні з 12 кращих фотографій обрали найкращий знімок.

Перше місце дісталося переможцю червня - фотографу Аластеру Свану за пейзаж з повітряними кулями над храмами М'янми. Головний приз - тур в Ісландію.

Фотографії фіналістів конкурсу експонуються в лондонському офісі видання до 10 січня.