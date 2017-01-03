Найнадійнішим авіаперевізником у світі стала компанія з Гонконгу

Українські авіакомпанії не потрапили в рейтинг.

Найбезпечніша авіакомпанія світу - це Сathay Pacific з Гонконгу DT.UA

Перші п'ять місць у рейтингу авіабезпеки центру JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) поділили авіакомпанії з Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів, Тайваню, Катару та Китаю.

Найбезпечніша авіакомпанія світу - це Сathay Pacific з Гонконгу. У першу п'ятірку також потрапили Emirates, EVA Air, Qatar Airways і Hainan Airlines.

Найвищий рейтинг серед європейських авіакомпаній має KLM з Нідерландів — шосте місце. Українські авіакомпанії не потрапили в рейтинг.

Раніше повідомлялося, що бюджетні авіакомпанії почнуть приходити в Україну, коли з Європейським Союзом буде безвізовий режим.