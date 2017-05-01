НАТО планує розширити свою місію в Афганістані

Є думка, що роботу місії слід продовжити не на рік, а на кілька років одразу.

НАТО має намір затриматися в Афганістані довше despravda.com

В НАТО розглядають можливість розширення роботи місії "Рішуча підтримка" в Афганістані і відправку додаткових сил Альянсу в цю країну. У деяких членів альняа є думка, що роботу місії слід продовжувати не раз на рік, як це робилося раніше, а на кілька років одразу, заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 30 квітня, пише DW.

Очікується, що підсумкове рішення з цих питань буде прийнято у червні.

Місія "Рішуча підтримка" стартувала на початку 2015 року, замінивши 13-річну бойову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF). Вона налічувала 140 тисяч військових НАТО, а чисельність місії "Рішуча підтримка" поки обмежується приблизно 13 тисячами солдатів, які не беруть участь у бойових діях, а займаються підготовкою і консультуванням афганських сил безпеки.

Після відходу більшої частини іноземних військових з Афганістану бойовики знову почали відвойовувати території. На листопад 2016 року офіційні влади в Кабулі контролювали трохи більше половини території країни.

Як повідомлялося, Афганістан до 2020 року отримає від міжнародних донорів 15,2 млрд доларів в обмін на видимі результати політичних та соціально-економічних реформ.