НАТО планує розширити свою місію в Афганістані

Є думка, що роботу місії слід продовжити не на рік, а на кілька років одразу.
Очікується, що підсумкове рішення з цих питань буде прийнято у червні.
Місія "Рішуча підтримка" стартувала на початку 2015 року, замінивши 13-річну бойову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF). Вона налічувала 140 тисяч військових НАТО, а чисельність місії "Рішуча підтримка" поки обмежується приблизно 13 тисячами солдатів, які не беруть участь у бойових діях, а займаються підготовкою і консультуванням афганських сил безпеки.
Після відходу більшої частини іноземних військових з Афганістану бойовики знову почали відвойовувати території. На листопад 2016 року офіційні влади в Кабулі контролювали трохи більше половини території країни.
Як повідомлялося, Афганістан до 2020 року отримає від міжнародних донорів 15,2 млрд доларів в обмін на видимі результати політичних та соціально-економічних реформ.Deutsche Welle (Русская редакция)