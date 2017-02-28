На Сицилії почалося виверження вулкану Етна

Найвищий і найактивніший вулкан Європи знову вивергається.

На італійському острові Сицилія в Середземному морі прокинувся вулкан Етна. За словами очевидців, лава вивергається з південно-східного кратера вулкану. Фонтани розпеченої лави зараз можуть спостерігати не тільки жителі міста Катанія, що знаходиться біля підніжжя Етни, але й інших населених пунктів. Виверження супроводжується невеликими вибухами і викидом вулканічних бомб, а також яскравим нічним феєрверком. На думку фахівців, виверження не становить загрози для навколишніх населених пунктів. Евакуацію населення поки не проводять. Міжнародний аеропорт Фонтанаросса недалеко від Катанії працює в штатному режимі. В даний час рейси не скасовуються і навіть не затримуються. Проте в перспективі викиди вулканічного попелу при виверження Етни можуть представляти серйозну небезпеку для літаків.

В минулий раз Етна вивергалася в травні 2016 року. Тоді з 17 травня спостерігалося збільшення амплітуди поштовхів і фіксувалася інтенсивна дегазація, що супроводжувалася слабкими викидами з північно-східного кратера, а 21 травня лава вирувала на вершині Етни.