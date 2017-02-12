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На перевиборах президента Туркменістану за чотири години проголосували понад 50% виборців

12 лютого в 11:20

У Туркменістані ніколи не було виборів, які були б схвалені міжнародними спостерігачами.

Гурбангулы Бердымухамедов
Жителі Туркменістану переобрали Гурбангули Бердимухаммедова вже до 11 ранку
Eurosport
На президентських виборах в Туркменістані до 11:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом) проголосували 51,45% виборців, повідомляє Центральна комісія з виборів і проведення референдумів в Туркменістані (ЦВК).

Голосування почалося о 7 ранку за місцевим часом і триватиме до 7 годин вечора. Кількість виборців становить 3,2 млн осіб. У чинному законодавстві не визначено мінімальний поріг явки, необхідний для визнання виборів такими, що відбулися.

Це перші президентські вибори після зміни конституції країни у вересні 2016 року, в якій термін повноважень президента збільшено з п'яти до семи років.

На вищий державний пост претендують дев'ять кандидатів, у тому числі Гурбангули Бердимухаммедов, який став президентом Туркменістану в 2007 році і був переобраний на другий термін у 2012 році.

За період свого президентства Бердимухамедов став одним з найбільш жорстких автократичних лідерів на пострадянському просторі. Володіючи великими повноваженнями, він також є прем'єр-міністром і головнокомандуючим в країні, яка займає четверте місце в світі за запасами природного газу.

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Докладніше про ситуацію в Туркменістані читайте в статті Володимира Кравченка "Країна Аркадага Туркменістан переживає "епоху щастя" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги вибори президент Туркменія
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