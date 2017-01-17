На літаку Путіна виявлені пошкодження – росЗМІ

В управлінні справами президента РФ відмовилися розповідати, де і коли VIP-борт отримав пошкодження.

Літак Путіна десь пом'явся wikimedia.org

Літак ІЛ-96 -300 спеціального льотного загону "Росія" отримав ушкодження, у зв'язку з чим поставлений на ремонт. Мова йде про літаку, на якому літає президент РФ Володимир Путін.

В управлінні справами президента РФ не стали коментувати інформацію про час і місце ушкоджень, зазначивши, що подібне трапляється в практиці як приватних, так і державних авіаперевізників, повідомляє російське видання "Известия".

— Повітряне судно знімається з рейса, якщо в процесі передполітного огляду повітряного виявляються в тому числі ушкодження (вм'ятини) обшивки або тріщини на лобовому склі або ілюмінаторах, у відповідності з діючими технічними умовами. Для усунення вм'ятин на повітрозабірнику двигуна передбачена стандартна оперативна процедура, — пояснила прес-секретар управління справами Путіна Олена Крилова.

В самому загоні "Росія" пояснили, що це замовлення на ремонт одного з основних бортів льотного спецзагону є разовим, а не регулярним.

За даними "Известий", саме цей Іл-96 нерідко використовується в ході зарубіжних візитів президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, цим бортом у жовтні 2016 року Володимир Путін літав в Берлін, де проходила зустріч глав держав у "нормандському форматі". На цьому ж літаку в вересні 2016 року президент здійснив візит у Китай, де проходив саміт G20.

В авіапарку загону "Росія" є кілька Іл-96, призначених для перельотів Путіна. Крім того, для робочих поїздок він нерідко використовує Ту-214.

Як повідомлялося, 16 січня в Киргизстані впав турецький "Боїнг", загинули понад 30 людей.