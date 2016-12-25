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На Філіппіни обрушився потужний тайфун

25 грудня в 20:04

Мешканці східної провінції Катандуанес залишилися без електрики.

Тайфун Филиппины
Тайфун "Нок-Тен" є найпотужнішим тайфуном на Філіппінах з 1945 року
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Супертайфун "Нок-Тен" обрушився на східні Філіппіни в неділю, 25 грудня.

Мешканці провінції Катандуанес залишилися без електрики. Найбільш сильні пориви вітру в зоні стихійного лиха досягають 255 кілометрів на годину. Даних про постраждалих поки що немає.

Агентство Associated Press повідомляє, що влада пропонує місцевим жителям смаженого поросяти, щоб вони відмовилися від святкування Різдва будинку й евакуювалися до сховищ.

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Раніше повідомлялося, що до східного узбережжя Філіппін зі швидкістю 185 кілометрів на годину наближається тайфун "Нок-Тен", також відомий як "Ніна".

Віце-губернатор провінції Катандуанес наказав повністю евакуювати населення, хоча багато жителів не хочуть залишати свої будинки на Різдво.

За даними фахівців, супертайфун може зачепити густонаселені райони країни, а також столицю Філіппін Манілу. Крім того на узбережжі зберігається ризик штормових хвиль висотою до двох метрів.

У 2013 році тайфун "Хаян" забрав більше семи тисяч життів філіппінців.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Філіппіни тайфун
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