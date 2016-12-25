На Філіппіни обрушився потужний тайфун

Мешканці східної провінції Катандуанес залишилися без електрики.

Тайфун "Нок-Тен" є найпотужнішим тайфуном на Філіппінах з 1945 року twitter.com

Супертайфун "Нок-Тен" обрушився на східнів неділю, 25 грудня.

Мешканці провінції Катандуанес залишилися без електрики. Найбільш сильні пориви вітру в зоні стихійного лиха досягають 255 кілометрів на годину. Даних про постраждалих поки що немає.

Агентство Associated Press повідомляє, що влада пропонує місцевим жителям смаженого поросяти, щоб вони відмовилися від святкування Різдва будинку й евакуювалися до сховищ.

Supertyphoon #Nockten is the strongest typhoon on record (since 1945) to make landfall in the #Philippines this late in the calendar year. pic.twitter.com/jUzIUOg8hk — Philip Klotzbach (@philklotzbach) 25 грудня 2016 р.

Раніше повідомлялося, що до східного узбережжя Філіппін зі швидкістю 185 кілометрів на годину наближається тайфун "Нок-Тен", також відомий як "Ніна".

Віце-губернатор провінції Катандуанес наказав повністю евакуювати населення, хоча багато жителів не хочуть залишати свої будинки на Різдво.

За даними фахівців, супертайфун може зачепити густонаселені райони країни, а також столицю Філіппін Манілу. Крім того на узбережжі зберігається ризик штормових хвиль висотою до двох метрів.

У 2013 році тайфун "Хаян" забрав більше семи тисяч життів філіппінців.