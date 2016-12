На Філіппіни обрушився потужний тайфун

Супертайфун "Нок-Тен" обрушився на східнів неділю, 25 грудня.

Мешканці провінції Катандуанес залишилися без електрики. Найбільш сильні пориви вітру в зоні стихійного лиха досягають 255 кілометрів на годину. Даних про постраждалих поки що немає.

Агентство Associated Press повідомляє, що влада пропонує місцевим жителям смаженого поросяти, щоб вони відмовилися від святкування Різдва будинку й евакуювалися до сховищ.

Supertyphoon #Nockten is the strongest typhoon on record (since 1945) to make landfall in the #Philippines this late in the calendar year. pic.twitter.com/jUzIUOg8hk