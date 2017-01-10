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На Філіппінах стався землетрус магнітудою 7,3

10 січня в 11:29

Епіцентр розташовувався в морі Сулавесі на глибині 617 км.

Землетрясение, Филиппины
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 617 км
Землетрус магнітудою 7,3 стався у вівторок, 10 січня, на півдні Філіппін, повідомили в Геологічній службі США. Землетрус зафіксовано о 6:13 за місцевим часом.

Епіцентр розташовувався в морі Сулавесі на глибині 617 км, у 199 км від філіппінського регіону Табіауан.

За даними філіппінських сейсмологів, землетрус стався занадто глибоко, щоб призвести до людських жертв або руйнувань. Повідомлень про загрозу виникнення цунамі також не надходило.

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Нагадаємо, 24 листопада підземні поштовхи магнітудою 6,1 торкнулися північно-східної частини Японії, їх відчули жителі 17-ти префектур країни. 22 листопада в префектурі Фукусіма були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,7. Раніше, 21 листопада, у Фукусімі було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 7,3. Підземні поштовхи спровокували серію цунамі заввишки до трьох метрів, енергетики перевірили місцеві атомні станції на можливі пошкодження.

За матеріалами: DT.UA
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Теги землетрус Філіппіни цунамі епіцентр
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