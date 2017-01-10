На Філіппінах стався землетрус магнітудою 7,3

Епіцентр розташовувався в морі Сулавесі на глибині 617 км.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 617 км

магнітудою 7,3 стався у вівторок, 10 січня, на півдні Філіппін, повідомили в Геологічній службі США. Землетрус зафіксовано о 6:13 за місцевим часом.

Епіцентр розташовувався в морі Сулавесі на глибині 617 км, у 199 км від філіппінського регіону Табіауан.

За даними філіппінських сейсмологів, землетрус стався занадто глибоко, щоб призвести до людських жертв або руйнувань. Повідомлень про загрозу виникнення цунамі також не надходило.

Нагадаємо, 24 листопада підземні поштовхи магнітудою 6,1 торкнулися північно-східної частини Японії, їх відчули жителі 17-ти префектур країни. 22 листопада в префектурі Фукусіма були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,7. Раніше, 21 листопада, у Фукусімі було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 7,3. Підземні поштовхи спровокували серію цунамі заввишки до трьох метрів, енергетики перевірили місцеві атомні станції на можливі пошкодження.